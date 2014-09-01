楼继伟：预算法修改解决了地方债怎么借、管、还三个问题

路透北京9月1日 - 中国财政部部长楼继伟周末指出，这次预算法修正的一项重要内容，是规范了地方政府债务，解决了其债务“怎么借”、“怎么管”及“怎么还”三个问题。

楼继伟是在回答记者提问时，做出上述回答的。他表示，这次预算管理体制改革，规范地方政府债务，是预算法修正的一项重要内容。这次把规范地方政府债务管理，防范化解财政风险单独作为一个部分，凸显了这个问题的重要性。

“这次预算法中也规定了，要建立以责权发生制为基础的政府财务报告制度，政府的资产负债表要向社会公开，引入评级。”楼继伟称，“国务院还要制定一些具体的实施办法，总体上来说，是要把地方债纳入规范管理。”

楼继伟谈“怎么借”表示，建立通过发行地方政府债券的方式举债融资机制，赋予地方政府以适度的举债权，解决“怎么借”的问题。现在大家看到比较多的是地方政府融资平台。

他谈到“怎么管”时指出，对地方政府债务实施分类管理和规模控制，让地方政府的债务分类纳入预算管理，接受地方人大监督，还要接受上级行政和上级立法机关的监督，解决“怎么管”的问题。同样大家可以联想到，目前碰到一些问题，由于它不是一个规范的债务，所以管的问题就无从下手。

对于最重要的怎么还，楼继伟表示，地方融资平台中有一些实际上是政府通过企业举债，我们要分开。属于企业的债，政府如果需要支持，就给予明确的比如说补贴，或者是PPP模式给予支持；属于政府的债务，这些完全公益或者既是公益而且现金流也不足的债务，就转成了政府的债务，纳入预算管理。这是分清责任，给社会以正确的信号。

“到去年年底，从财政管理的角度来看，这个规模并没有明显地扩大，当然也可以借一些新债，还一些老债，但是总规模没有明显扩大，总的风险是可控的。”他并表示。

**公开是最好的阳光**

针对记者提出的财政转移支付制度，以及一些专项资金效益低下、缺乏有效监管、挤占挪用的问题，楼继伟指出，修改后的预算法做了一些约束，最重要的约束就是预算必须完整，然后必须公开。

“在审议的过程中，代表们对专项转移支付过多是很有意见的。”他称，“公开是最好的阳光。”

关于建立跨年度的预算平衡制度，楼继伟指出，要做预算的中长期规划，它是跨年度预算平衡机制的一部分。

”我们过去编制预算，按年度考虑比较多，而财政收支包括收入制度和支出政策，都是中长期的政策工具。因此，实行中长期规划、滚动预算、滚动规划，可以使得政策有长远考虑，论证比较科学，减少碎片化、随机性，也有利于减少专项转移支付。“他称。

他表示，下一步的方向就是按照十八届三中全会提出的要求，规范整合。分清中央和地方的职责，中央和地方的共同职责共同安排支出，完全属于地方职责的那部分专项转移支付逐步取消掉，变成一般转移支付。

”委托地方的事项尽量减少。通过采取上述措施，专项转移支付将会减少，一般转移支付会增多。“他称。

**全口径预算”

在新的预算法当中，并提出了全口径预算，但目前离全口径还有多少距离？楼继伟回答时表示，这次法律规定实行全口径预算管理，包括四本预算。

三本预算是来自于税收、收费和政府性基金等，或者是国有资本经营收益。这三本预算必须公开，而且要加强他们之间的统筹使用。

而修订后加入的第四本叫“社会保险基金预算”。社会保险基金的收入不全是财政收入，主要是社会保险缴费，还包括来自于一般公共预算中转移进来的。另外，还有大量的资金是财政补贴进去的，是公共预算当中补贴进去的，因此社会保险基金预算也要公开。其他

他指出，现在有一些问题，特别是有些专项收入只能专门用于干什么事情。新的预算法制定以后，这些问题就要逐步解决，要加强资金的统筹使用。

“2014年预算中，已经对国有资本经营预算调入一般公共预算的比例做了提高，今后还要继续提高，这也是统筹使用的一个方面。”楼继伟称。

(记者 毕晓雯； 审校 黄凯)

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