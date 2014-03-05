财政部：今年全国预算赤字规模1.35万亿元 赤字率约2.1%（更新版）

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
* 2014年预算财政赤字1.35万亿元，赤字率2.1左右
* 今年预算赤字同比增逾一成
* 今年国债余额限额10.07万亿元
* 地方收支差额4,000亿元，仍将以地方发债弥补
(新增更多细节和背景)
路透北京/上海3月5日 -中国财政部周三称，2014年全国财政预算赤字规模为1.35万亿元人民币，赤字率2.1%左右(占国内生产总值GDP的比例)，今年预算赤字较上年的1.2万亿元增逾一成。
财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2014年将继续实施积极的财政政策，保持一定的刺激力度，今年全国预算财政收入139,530亿元，增长8%；加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，可安排的收入总量为140,530亿元。
2014年全国预算财政支出153,037亿元，增长9.5%；加上地方政府债券还本支出993亿元，支出总量为154,030亿元。
中国2013年全国公共财政收入12.91万亿元，同比增10.1%；公共财政支出13.97万亿元，同比增长10.9%。年初预算目标分别设为为8%和10%。2012年实际增速分别为12.8%和15.1%。
2014年中央财政预算赤字9,500亿元，比去年增加1,000亿；地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元。
报告并称，中国2014年国债余额限额为100,708.35亿元；此外2014年地方财政收支差额4,000亿元；国务院同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。
中国2013年国债余额限额为91,208.35亿元。
财政部表示，将中央财政收入预算从约束性转向预期性，由收入任务数变为收入预计数。
对于地方政府债务，财政部报告指出，中国将进一步加强政府全口径预算管理，把地方政府性债务收支分类纳入预算管理；将对地方政府性债务实行分类管理和限额控制，建立债务风险预警及化解机制，列入风险预警范围的高风险地区不得新增债务余额。
将研究赋予地方政府依法适度举债融资权限，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制；将研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。
此外，将推进建立考核问责机制和地方政府信用评级制度；对有一定收益的公益性事业发展举借的专项债务，主要由地方政府通过发行市政债券等专项债券融资；还将推广运用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等的投资与运营。
财政部并称，将推动加快环境保护税、房地产税等立法进程。(完)
(发稿 徐永/边竞；审校 林高丽)
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