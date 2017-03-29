中国国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入--财政部

路透北京3月29日 - 中国财政部周三发布中央国有资本经营预算支出管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入，解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

财政部网站刊登的办法称，中央国有资本经营预算支出对象主要为国有资本投资、运营公司和中央企业集团。中央国有资本经营预算支出应与一般公共预算相衔接，避免与一般公共预算和政府性基金预算安排的支出交叉重复。

“中央国有资本经营预算支出方向和重点，应当根据国家宏观经济政策需要以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。”财政部表示，国有企业资本金注入，是指用于引导投资运营公司和中央企业更好地服务于国家战略，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。

财政部明确，向投资运营公司注资，主要用于推动投资运营公司调整国有资本布局和结构，增强国有资本控制力。向中央企业注资，主要用于落实国务院有关决策部署精神，由中央企业具体实施的事项。

财政部并称，向产业投资基金注资，主要用于引导投资运营公司采取市场化方式发起设立产业投资基金，发挥财政资金的杠杆作用，引领社会资本更多投向重要前瞻性战略性产业、生态环境保护、科技进步、公共服务、国际化经营等领域，增强国有资本影响力。

中国财政部去年曾发布中央国有资本经营预算管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出应当服务于国家战略目标，国有企业政策性补贴应当根据国家宏观经济政策需要，以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。（完）

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