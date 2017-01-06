中国将着力完善税收制度 研究新的企业减税降费措施--财政部

路透北京1月6日 - 中国财政部近日表示，将在落实好现有的减税降费政策的同时，着力完善税收制度，研究新的减税降费措施，进一步减轻企业负担。

财政部网站刊登的有关负责人就企业税费负担问题答记者问称，下一步，将与有关部门进一步清理规范涉企收费，再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目和标准，并公开行政事业性收费目录清单。

“总的看，近十年来我国涉及企业的两大主要税种的税制改革，体现了普遍性减税和结构性减税相结合的政策导向，是有利于企业可持续发展的。”财政部称。

财政部指出，企业所得税改革是按减轻企业税收负担设计的，同时也重点支持了高新技术企业和西部地区企业的发展。中国增值税的标准税率为17%，在世界上属中间水平，同时还设置了13%、11%、6%三档低税率。

财政部并称，近些年，在推进税制改革、减轻企业税收负担的同时，始终重视涉企收费管理问题。（完）

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