朱光耀：金融政策应更好地服务实体经济

路透北京5月24日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，要妥善应对国际金融形势不确定性挑战,同时不仅是金融政策，包括财政政策在内的整体宏观经济政策，都应该为实体经济发展创造更好的条件。

财政部网站周五刊登他在2013年中国金融论坛上的发言称，中国现在的M2已经超过100万亿元人民币，中国央行的资产负债表也很庞大。在此情况下，如何使银行资金更有效地支持实体经济、特别是中小企业的发展，急需进一步破题。

“让银行资金运作得更加有效，让金融作为国民经济的血脉更加突出其支持实体经济的政策效益...从而确保中国经济在当前国际金融形势错综复杂的环境下，在深化结构调整和结构改革的前提下，能够持续健康发展。”朱光耀称。

他指出，要对国际金融市场存在的突出矛盾及其引发的不确定性值得高度重视。中国不以追逐高额顺差、包括贸易顺差和资本顺差为目标，而是要实现均衡发展。在此过程中，要注意保持资本市场的平稳运作，防止资本、特别是短期资本的大进大出，出现剧烈波动。

“在当前经济基本面良好、外贸和吸引外资都健康发展的情况下，我们有条件实施审慎的政策，来保持资本市场稳健运作。”

他分析指出，当前国际金融形势错综复杂，充满矛盾，包括近期不少国家进一步调低利率水平，特别是美联储是否退出量化宽松货币政策，以及退出的节奏和力度;国际资本市场大量游资流入发展中国家，包括中国在内的新兴市场国家都面临着不小的资本流入压力，资本市场繁荣与实体经济低迷之间的矛盾。

此外，目前国际金融市场上债券的收益率、特别是主要国家国债的收益率处于历史低点。但是，一旦美国和其他西方国家量化宽松货币政策的走向发生变化，国债的价格就会出现剧烈的波动。引发债券市场走势的不确定性。

以及在主要经济体讨论大而不倒银行的处置问题迟迟没有取得进展的情况下，一些经济体面临金融业务碎片化的问题，从而引发了跨国金融机构发展方向和业务经营的不确定性。影子银行的影响和危害日益显现。构成了银行资产负债表内业务和表外业务之间监管的矛盾，引发银行监管有效性的不确定性。

他认为，要对金融监管政策的必要性和影子银行的作用及影响有进一步的认识，在实施巴塞尔协议III、提高银行资本充足率的前提下，加强对影子银行的监管。就金融监管而言，影子银行是表外业务问题，是在受监管范围之外的操作。如何让它规范化，是必须研究和应对的新问题。（完）

参看细节,请点击中国财政部网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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