4月中国财政收支同比增速均放缓 后期收入增长仍有压力--财政部

路透北京5月12日 - 中国4月财政收支增速双双放缓，均从两位数增速滑落至个位数。财政部预计，受部分经济指标增速回落、减税降费等影响，后期财政收入增幅可能继续呈放缓走势。

中国财政部周五公布数据显示，4月份，全国一般公共预算收入16,784亿元人民币，同比增长7.8%；全国一般公共预算支出13,636亿元，同比增长3.8%。而在3月财政收入和支出的同比增幅分别为12.2%和25.4%。

“初步分析，受部分经济指标增速回落、减税降费政策效应进一步显现等影响，后期收入增幅可能继续呈放缓走势。 ”财政部表示。

4月财政收入中，中央一般公共预算收入同比增长6.9%；地方一般公共预算本级收入同比增长8.6%。而税收收入为14,458亿元，同比增长4.9%。

具体税种看，国内增值税5,084亿元，同比下降11.2%。其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及去年同期各地清缴营业税导致的高基数（去年同月营业税大幅增长74.8%）等影响，改征增值税下降33.1%，拉低本月税收收入增幅8.6个百分点。

进口货物增值税、消费税则同比增长26.3%；关税同比增长8.4%。主要是受部分进口大宗商品量价齐升、一般贸易进口增长22.1%的带动。

资源税同比增幅在4月高达87%。主要是部分矿产品价格上涨，以及去年7月1日起全面推开资源税改革、对绝大多数矿产品实行从价计征带来翘尾增收。

***支出增速较低和前期加快支出进度有关**

支出方面，4月中央一般公共预算本级支出2,674亿元，同比增长3%；地方一般公共预算支出10,962亿元，同比增长3.9%。

“本月支出增幅较低，与前期加快支出进度有较大关系。”财政部称。数据显示，今年一季度财政支出同比增长21%。

在主要支出项目中，住房保障支出和债务付息支出增速较高，同比分别增长35.4%和34.5%。

1-4月累计，全国一般公共预算收入61,150亿元，同比增长11.8%；全国一般公共预算支出59,553亿元，同比增长16.3%。

财政部还公布，今年前四个月全国政府性基金收入15,382亿元，同比增长32.7%。中央、地方收入分别同比增长29.1%和33.1%，地方地方政府性基金本级收入中，国有土地使用权出让收入同比增长36.4%。

中国国务院此前决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）