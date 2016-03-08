财政存量资金明显下降 今年加强对两年内资金清理盘活--中国财政部

路透北京3月8日 - 中国财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉周二表示，总体上看财政存量资金规模明显下降，2016年将继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。

他在接受中国政府网网络访谈时并称，今年将进一步加快推进财税体制改革，选取部分领域率先启动事权和支出责任划分改革，调整消费税征收范围、环节和税率。

“2016年财政部门将进一步盘活存量资金，继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。”欧文汉称，“加大清理财政专户和预算单位实有资金账户存量资金力度，...稳妥推进国库现金管理。”

在财税改革方面，今年还要进一步健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，落实鼓励企业创新的财税政策，支持企业加大研发投入，并继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。

欧文汉并透露，中央财政通过整合资金出资150亿元人民币，吸引民营和国有企业、金融机构、地方政府等共同参与，形成总规模为600亿元的国家中小企业发展基金；目前首支实体子基金的设立工作已经完成。

今年财政部将启动新一轮小微企业创业创新城市示范，增加示范城市数量；并加快已设立子基金的投资进度，加快招标设立新的国家中小企业发展基金子基金。

2014年底以来，中国政府推出一系列举措全方位盘活各类闲置沉淀的财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。对不足两年的结转资金，需按原用途使用的，要求加快预算执行；不需按原用途使用的，允许按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。（完）

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