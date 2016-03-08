财政存量资金明显下降 今年加强对两年内资金清理盘活--中国财政部

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月8日 - 中国财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉周二表示，总体上看财政存量资金规模明显下降，2016年将继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。
他在接受中国政府网网络访谈时并称，今年将进一步加快推进财税体制改革，选取部分领域率先启动事权和支出责任划分改革，调整消费税征收范围、环节和税率。
“2016年财政部门将进一步盘活存量资金，继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。”欧文汉称，“加大清理财政专户和预算单位实有资金账户存量资金力度，...稳妥推进国库现金管理。”
在财税改革方面，今年还要进一步健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，落实鼓励企业创新的财税政策，支持企业加大研发投入，并继续配合做好船舶吨税、环境保护税等立法工作。
欧文汉并透露，中央财政通过整合资金出资150亿元人民币，吸引民营和国有企业、金融机构、地方政府等共同参与，形成总规模为600亿元的国家中小企业发展基金；目前首支实体子基金的设立工作已经完成。
今年财政部将启动新一轮小微企业创业创新城市示范，增加示范城市数量；并加快已设立子基金的投资进度，加快招标设立新的国家中小企业发展基金子基金。
2014年底以来，中国政府推出一系列举措全方位盘活各类闲置沉淀的财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。对不足两年的结转资金，需按原用途使用的，要求加快预算执行；不需按原用途使用的，允许按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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