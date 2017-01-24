2016年中国财政赤字超标6000多亿算法不准确--财政部

路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。

刊登在财政部官网的文章称，考虑以上因素后，中国财政赤字的计算公式为：财政赤字＝（全国一般公共预算收入+调入预算稳定调节基金和其他预算资金+动用结转结余资金）-（全国一般公共预算支出+补充预算稳定调节基金+结转下年支出的资金）。

中国财政部周一公布的2016年财政收支状况显示，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，全国一般公共预算支出187，841亿元。

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文章称，以2015年为例，全国一般公共预算收入152,269亿元，全国一般公共预算支出175,878亿元。如果简单将两者相减，则差额为23,609亿元，比当年全国人大批准的财政赤字目标16,200亿元多7,409亿元。

按照公式计算，全国一般公共预算收入，加上调入预算稳定调节基金1,000亿元、动用结转结余及调入资金7,236亿元，收入总量为160,505亿元；全国一般公共预算支出，加上补充预算稳定调节基金827亿元，支出总量为176,705亿元。收入总量减去支出总量，全国财政赤字16,200亿元。

同样道理，2016年全国一般公共预算收入159,552亿元，全国一般公共预算支出187,841亿元，差额28,289亿元，比全国人大批准的财政赤字目标21,800亿元多6,489亿元，即为当年全国财政调入预算稳定调节基金和其他预算资金，以及动用的结转结余资金，其中主要是地方各级财政部门按照国务院关于盘活存量资金的要求和预算管理制度规定，加大结转结余资金使用力度的结果，没有增加地方政府债务，赤字与预算持平。

财政部称，2016年财政收支详细数据还在进一步汇总审核，将按程序报全国人大审议批准。（完）