中国实施收费目录清单动态管理 加强上下联动和监督检查--财政部

路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。

财政部网站刊登税政司有关负责人就全国政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网”答记者问，称财政部将加强上下联动和监督检查，坚决查处清单之外的各种乱收费，确保收费目录清单执行到位。

该负责人称，2013年以来，经过持续清理规范，中央设立的行政事业性收费由185项减少至51项，减少幅度为72%，其中涉企收费由106项减少到33项，减少幅度为69%；政府性基金由30项减少到21项，减少幅度为30%。各省（区、市）设立的行政事业性收费平均约14项，其中涉企收费平均约3项。

“总体来看，政府性收费项目已大幅减少，企业缴费负担明显减轻。”该人士表示。

财政部称，通过建立和实施收费目录清单制度，将依法合规设立的收费项目全部纳入清单并主动公开，给社会一本明白账，有助于从源头上防止各类乱收费、乱摊派。

财政部在门户网站上集中公布了中央和省两级收费目录清单，打造全国政府性基金和行政事业性收费“一张网”。“一张网”之外的收费项目，一律不得执行，公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳并向有关部门举报。

下一步财政部将实施动态管理，为确保收费目录清单的时效性和准确性，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。

同时，加强上下联动。各省（区、市）对本地区目录清单承担主体责任，因政策变动需对收费目录清单进行调整的，应将相关调整依据等政策文件及时报送财政部。财政部审核后调整相关收费目录清单，各省（区、市）财政部门同步调整本地区收费目录清单。

还要加强监督检查。各级财政部门将按照职责分工，以清单为依据，对各地区、各部门收费基金项目政策执行情况加强监督检查，坚决查处清单之外的各种乱收费，确保收费目录清单执行到位。

财政部副部长史耀斌此前表示，今年全年将实现减税降费1万亿元以上，为巩固减税降费政策效果，财政部发改委将进一步完善收费目录清单，同时将抓紧研究建立财政补助事业单位收费（包括经营服务性收费）目录清单制度。（完）