项怀诚：政府债务问题未到严重危急的地步

路透上海4月7日 - 中国财政部原部长项怀诚周六称，鉴于中国政府债务率本身不是特别高、基本上都是内债、尚未出现效率特别差的案例，因此中国政府债务问题未到十分严重危急的地步。

新华网援引他在博鳌亚洲论坛期间的发言称，中国政府在债务问题上始终坚持“可持续性”的原则。

项怀诚指出，从公开披露的数据看，截至2011年底中央和地方政府债务是30多万亿元人民币，债务率为37.8%。2012年债务数量比2011年增加了几万亿元，债务率基本在40%左右。但中央政府债务比较明朗，地方政府债务则透明度不高，实际数据可能比统计数据高一些。

“中国地方债务自2008年国际金融危机爆发后增长较快。4万亿元的投资规模地方要配套。地方财政没有那么多钱，就建立了很多融资平台，还发行了很多债务，由此形成了地方债务新的增量。”他称，“但是这个时间总共约四年，债务总量多也多不到哪儿去。”

项怀诚强调，尽管中国债务问题没有到特别严重的程度，但是有些问题不能忽视。“比如说一些政策性银行发放贷款的来源是银行间发债。这些债务一定程度上带有政府债务的性质。这个数量也不是很小的。”

新华网并称，据悉，目前财政部正在部署对地方债务问题进行详细调研。

此前为控制金融机构风险及不良贷款上升、筑严影子银行关联业务风险防火墙，中国银监会发文规范理财投资运作，要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%；并约束农村中小金融机构，命其要从严控制平台贷款，并规定村镇银行和农信社不得购买信托产品。(完)

(发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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