财政部要求加快资金支付进度 发挥对经济增长拉动作用

路透北京5月28日 - 中国财政部周三要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。

财政部网站刊登的通知称，各地区和部门，协调把握财政支出及时性与均衡性的关系，避免月度间支出水平大起大落。各地区、各部门要在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快基建工程及其支出进度，尽早形成实物工作量。

“当前国内外经济形势仍然错综复杂，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估。预算执行中还存在部分支出进度较慢、预算资金大量结转、国库存款沉淀较多等问题。”通知称。

财政部要求，各级财政部门要加快下达年初预算和资金支付进度，细化落实未分配到部门和下级财政的预算，用好以前年度结转资金，并做好支出预算执行分析评价。

通知要求，本级代编预算要尽量在6月30日前分配下达；超过9月30日仍未落实到部门和单位且无正当理由的，除据实结算项目外，全部收回总预算。

“各地区、各部门要在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快基建工程及其支出进度，尽早形成实物工作量。”财政部称。

通知亦要求各级财政部门要定期对结转资金进行全面清理，将不再使用的结转资金及时收回总预算，对结转资金常年居高不下、使用不力的部门，相应减少安排其预算。

通知严禁违规将国库资金转入财政专户等“以拨代支”行为，指出从2014年6月1日起，一律不再新设专项支出财政专户；目前已设立的专项支出财政专户要逐步取消，确需保留的经财政部审核后报国务院批准。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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