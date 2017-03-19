G20作用应该加强而不是弱化 反对贸易保护主义--中国财长

路透上海3月19日 - 中国财政部部长肖捷周六表示，G20作为国际经济合作主要平台的作用应该得到加强，而不是弱化，同时应坚定不移支持自由贸易和投资，旗帜鲜明反对保护主义。

财政部网站刊登他在今年首次金砖国家财长和央行行长会发言并称，全球增长动能不足、经济治理滞后和发展失衡成为世界经济的突出矛盾，而贸易保护主义和去全球化思潮、地缘政治等因素使得全球和新兴经济体仍面临复杂的外部经济环境。部分国家受自身经济结构性问题影响，下行压力。

面对新挑战，肖捷认为，需更好地发挥G20的作用，进一步深化相互合作，包括继续加强宏观经济政策协调，制定并实施负责任的宏观经济政策，共同促进全球经济增长，坚定不移地反对贸易保护主义。

值得一提的是，根据G20财长和央行行长发表的共同声明，未能就自由贸易承诺达成一致意见，打破了延续十余年之久的“支持公开贸易和抵制贸易保护主义”的G20传统。

肖捷表示，2017年，中国将积极推动新开发银行等现有合作机制继续取得积极进展，同时探讨在加强政府和社会资本合作（PPP）、推动债券发行领域会计准则趋同和审计监管等效以及加强税收合作等领域取得新成果，将金砖国家财金合作提升到新水平。（完）

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