朱光耀称当前中国应对通缩的手段属政策预调 将更注重政策配合（更新版）

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路透北京3月3日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。

他在参加中国两会间隙耀指出，现在中国的CPI是正的，相比陷入物价负增长的国家，中国是未雨绸缪、预调微调，而中国央行连续两次降息正是预调微调措施。

此前中国央行于春节后宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

对于今年中国经济增长判断，他认为，在今年国际经济形势复杂、国内经济三期叠加形势下，积极财政政策和稳健货币政策的配合更加重要，其中财政政策的积极性要体现出来；中国将在保持中高速经济增长时，注重增长质量，投资方面也会和经济结构调整相结合，包括注重环境质量。

他并表示，房地产税还在研究过程中，而亚洲基础设施投资银行（亚投行）今年一定会成立。

他称，中国成立亚投行和丝路基金，发挥了基础设施方面优势，也利于产能输出，是互利共赢的措施；按照工作计划，亚洲基础设施投资银行应该在2015年内完成正式建立，并投入运行。

中国国家信息中心此前研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。（完）

(发稿 李贺/李铮; 审校 曾祥进)

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