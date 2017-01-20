中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
财政部在其网站发布的答记者问并称，未来财政部将密切关注包括辽宁省在内的地方财政收入运行情况、完善财政管理绩效考核激励机制等引导地方做实各级财政收入。
“辽宁省此前搞假数字、带水分的财政收入，影响了中央对辽宁省经济形势的判断，...财政部对此高度重视，将采取进一步措施，严防财政数据造假。”财政部称。
财政部指出，辽宁省有关市县虚增财政收入的方式大致有四种，具体而言，一是通过虚构应税事项和纳税依据，虚增耕地占用税、土地增值税等地方税收收入。
二是通过虚假拆迁或转让土地、使用财政资金缴纳国有资源有偿使用收入等虚增非税收入；此外，违反国家规定对企业税收实施先征后返，及通过违规编造、随意调整财政月报的方式虚增财政收入。
财政部表示，下一步将督导辽宁省各级财政部门落实好各项整改措施，并形成长效机制；密切关注包括辽宁省在内的地方财政收入运行情况，进一步加强业务指导和监督检查。
同时，进一步完善财政管理绩效考核激励机制，强化考核的正向激励作用，引导地方做实各级财政收入；继续将财政收入质量监管作为财政部驻各地专员办的日常监管重点，进一步加大监督检查力度。
据新华社报导，辽宁省此前发布政府工作报告称，前些年辽宁省所辖市、县财政普遍存在数据造假行为，虚增金额和比例从2011年至2014年呈逐年上升趋势，其他经济数据也存在不实问题。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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