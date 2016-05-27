中国财政部：政府债务负债率低于欧盟预警线 仍有一定举债空间（更新版）

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路透北京5月27日 - 中国财政部表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

财政部网站周四晚间刊登“有关负责人就政府债务问题答记者问”并称，目前地方政府债务风险总体可控，以国际通用的债务率指标衡量，2015年地方政府债务率为89.2%，低于国际通行警戒值。

“总体来看，中国政府债务仍有一定举债空间。为落实中央‘去杠杆’的改革任务，政府可以阶段性加杠杆，支持企业逐步‘去杠杆’，”该负责人称。

其并表示，按照新修订的预算法，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措，可以避免全社会债务收缩对经济造成负面影响；随着全社会的杠杆水平逐步下降，政府的杠杆也可以逐步释放。

截至2015年末，纳入预算管理的中国中央政府债务10.66万亿元人民币，地方政府债务16万亿元，两项合计，全国政府债务26.66万亿元，占GDP的比重为39.4%。

加上地方政府或有债务，按照2013年6月审计署匡算的平均代偿率20%估算，2015年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右。

若以国际通用的债务率（债务余额/综合财力）指标衡量，2015年中国地方政府债务率为89.2%，低于国际通行警戒值。

“与发生债务危机的国家不同，地方政府债务形成了大量与债务相对应的优质资产作为偿债保障，加上未来一段时期内中国经济将保持中高速增长，也为债务偿还提供了根本保障，”上述负责人称。

财政部指出，当前地方政府债务管理存在的问题包括：地方政府偿债能力总体有所下降，局部地区债务风险有所上升；地方政府违法或变相举债担保仍有发生；不规范的PPP(z政府和社会资本合作)模式等。对这些问题，有关部门正在督促地方和相关金融机构采取措施加以解决。

下一步，将督促和指导地方严格落实政府债务限额管理和预算管理，控制政府债务规模，硬化预算约束，并要求地方政府妥善处理存量债务；还会继续发行地方政府债券置换存量债务，降低地方利息负担。

中国财政部3月在年度预算草案中称，2016年全国财政预算赤字规模为2.18万亿元，较上年增加5,600亿元，赤字率为3%(占国内生产总值GDP的比例)，比2015年提高0.6个百分点。

**地方债务置换推进有序平稳**

2015年财政部共下达三批地方政府置换债券额度3.2万亿元。对此，财政部称，总体来看置换工作推进有序平稳，2016年继续发行地方政府债券置换存量债务。

财政部并强调，发行地方政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务，只是债务形式发生变化，不增加政府债务余额，也不会增加当年财政赤字，不会对民间资本产生“挤出效应”。

财政部称，将鼓励通过证券交易所市场、试点商业银行柜台市场面向企业、个人等其他投资者发行地方政府债券；并积极建设地方政府债券二级市场。

至于融资平台公司市场化转型，财政部表示正在抓紧研究出台相关制度办法，总体思路是：

1）在妥善处理融资平台公司政府存量债务的基础上，关闭空壳类公司，推动实体类公司转型为自我约束、自我发展的市场主体；

2）由企业承担的公益性项目或业务，政府通过完善价格调整机制、注入资本金、安排财政补贴、政府购买服务等方式予以支持，严禁安排财政资金为融资平台公司市场化融资买单；

3）由融资平台公司转型的企业按照市场化原则融资和偿债，消除政府隐性担保，实现风险内部化，其举借的债务不纳入政府债务。

4）完善市场化退出和重组机制，通过司法程序对违约的融资平台公司市场化债务进行处置。（完）

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