中国财政部称坚决制止违法违规举债担保行为 严控地方债风险

路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。

财政部网站刊登的答记者问新闻稿并称，将加强跨部门联合监管，防范地方政府变相举债和违法担保，依法查处违法违规行为，一律依法问责到人。

财政部表示，将把防范风险放到更加重要位置，在充分发挥政府规范举债积极作用的同时，依法坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险。

“强化地方政府债务限额管理、预算管理，依法设定地方政府举债规模的‘天花板’，规范政府债务收支管理，自觉接受监督。”财政部称，指导省级政府妥善化解融资平台公司等其他债务风险，明确政府和企业的责任，切实做到谁借谁还、风险自担。

财政部表示，要加强联合监管，引导金融机构提高风险管理水平、依法合规提供融资，规范金融创新行为，避免金融风险与财政风险交叉传染；同时依法查处违法违规行为，开展专项核查，对违法违规举债担保行为，发现一起、查处一起，一律依法问责到人，坚决遏制违法违规举债担保行为蔓延。

新闻稿还显示，审计署审计报告中反映，截至2015年底有的地区仍违规或变相举债，要求强化问责和公开。因此，2016年财政部专门印发通知，组织了针对涉及违法违规举债担保的市县政府、金融机构的专项核查。

“相关地方政府和中央部门目前正抓紧组织部署核实情况，待核实后严格依法处理和问责。”财政部称。

中国财政部周二发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。

路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458.4034亿元人民币，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。（完）

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