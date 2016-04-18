中国主权债信市场实际评价通常高于评级机构给出的评级--楼继伟

路透北京4月18日 - 针对最近有两家国际主要评级公司下调了中国的评级展望，中国财政部长楼继伟出席二十国集团华盛顿财长和央行行长会议时表示，从中国被国际机构评级的历史情况看，中国主权债信的市场实际评价通常高于评级机构给出的评级，这说明有偏见。

财政部网站援引的他讲话称，它们的评级展望并没有反映中国经济的实际情况。同时国际社会历来对国际评级机构有质疑。刚刚公布的一季度数据显示，中国经济增长6.7%，还是一个非常高的水平。这个数字比去年略有下降，这是中国所预期的。

“我希望评级机构加强与被评级国家进行沟通，更加全面了解这个国家经济发展的状况以及政策举措，做出客观全面的评价。”楼继伟称。

中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。

楼继伟表示，讲到中国地方政府债务的增加，中国已经采取措施来控制增长的趋势。中央政府的债务并不是很高，现在增加中央政府的债务，目的是使全社会降杠杆，当然这要通过改革来实现。比如现在外面讨论的债转股，中国正在酝酿这些改革，但政府还没确定实施方案。评级机构恐怕不大清楚，所以也不怪它们。

在谈及IMF对中国经济的预测，楼继伟表示，中国的总体战略是，一方面加强总需求管理，使经济增速保持在合理区间；另一方面重点在供给侧，加强结构性改革。IMF只看到我们近期在需求方面采取的一些措施，但对于供给侧结构性改革的效果，大家的看法是不一样的。

他表示，中国供给侧结构性改革方面已经取得重大进展，对于改善资源配置、提高增长率有长期效果。第一项改革是放宽管制，释放了巨大市场活力。第二项重要改革是价格改革，将原来由政府定价的商品的价格改为由市场定价，比如农产品价格。这些改革起的作用很好，但不太好评价。按照经济学原理，放宽管制、矫正价格扭曲对于经济增长的政策效果也很好。

中国正在进行的第三项改革是推动要素更为自由的流动。这些改革讲起来非常多，而且要一步一步来做。比如鼓励农民进城的一系列解除障碍的措施和政策鼓励措施；比如鼓励创新和创业的政策措施；还有减税措施，再过半个月，将彻底实行消费型的增值税等等。

“怎么估量这些改革对今后的影响？这是一个大的问题，我对此有信心。我们有一些不利因素，最主要因素是老龄化来的比较快，所以我们的政策和改革要更加有力度，来应对这种下行压力。如果不考虑到后面这些积极主动行动的话，单考虑到一点，就是老龄化的快速到来，那么今后的增长就不是很乐观。”楼继伟称。

IMF在最近的《世界经济展望》中预测今年中国经济增长率为6.5%，明年为6.2%。同时提出，鉴于中国的一些政策，比如很多钱用于低效部门，下调对中国长期经济增长的预期。（完）