楼继伟：要建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制

路透北京1月23日 -中国财政部长楼继伟周四表示，要建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快房地产税和环境保护税立法，并积极稳妥地推进其他税制改革。

财政部网站刊登他在财政部与国际货币基金组织(IMF)首次合作举办的财政改革高层研讨会上的讲话称，财税体制改革的主要内容包括改进预算管理制度、完善税制和建立事权与支出责任相适应的制度等。

具体包括改进预算管理制度。推进政府和部门预决算公开，实行中期财政规划，改进年度预算控制方式，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，建立跨年度预算平衡机制，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系和权责发生制政府综合财务报告制度，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，保障财政职能作用的充分发挥。

其次完善税收制度。完善地方税体系，逐步提高直接税比重，加快营业税改征增值税改革步伐，推进资源税改革，调整完善消费税制度，加快房地产税和环境保护税立法，并积极稳妥地推进其他税制改革。

同时要建立事权与支出责任相适应的制度。在转变政府职能、合理界定政府与市场边界的基础上，充分考虑公共事项的受益范围、信息的复杂性和不对称性以及激励相容原则，合理划分各级政府间事权和支出责任，适度加强中央事权和支出责任。考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。

中国去年11月发布的十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定中对财税改革也有明确指向，包括改进预算管理制度。实施全面规范、公开透明的预算制度。审核预算的重点由平衡状态、赤字规模向支出预算和政策拓展。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。建立跨年度预算平衡机制，建立权责发生制的政府综合财务报告制度，建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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