楼继伟：中国经济不会硬着陆

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月12日 - 新华社周五援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7%没有太大问题。
楼继伟在美国华盛顿参加第五轮中美战略与经济对话时并表示，中国经济放缓的同时，经济结构调整取得了成效，经济增长的质量有所提高，消费对经济增长的贡献率在提升，服务业的比重在提高，经常项目顺差在减少。
“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7%增长目标没有太大问题。”报导援引楼继伟的话并强调，尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。
中国政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%，楼继伟的此番表态亦引发市场诸多猜测。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。