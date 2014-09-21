楼继伟：政策着眼综合性目标 不会因单个指标变化做大调整

路透北京9月21日 - 中国财政部长楼继伟表示，当前中国经济总体平稳增长，经济运行保持在合理区间，但同时也面临增速放缓的压力。在此情况下，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标变化而做大的政策调整。

他在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上介绍中国宏观经济形势时并称，中国政府正不断推进国有企业、户籍制度、农村土地等领域的改革，这些结构性改革将进一步推动经济增长，对主要通过改革来推动经济增长充满信心。

关于促进基础设施投资问题，楼继伟表示，中国为应对国际金融危机所采取的经济刺激措施提振了经济增长，但也带来了产能过剩、环境污染、地方政府债务增加等问题，因此不能完全依赖公共财政资金进行大规模投资。

同时，十八届三中全会明确提出了引导社会资本参与基础设施建设和运营的要求。财政部将这一要求与处理地方政府债务存量结合起来，积极发展政府和社会部门合作(PPP)模式。

主要采取三方面措施：一是面向社会推出了80个PPP项目；二是成立了PPP中心，主要负责提供不同行业的PPP项目标准文本；三是对地方财政进行培训，推动各级官员转变观念，并指导其分类开展PPP项目。

“中国政府将沿这一方向坚定不移地走下去，不断提高基础设施投资的规模和质量。”楼继伟称。

中国此前公布的8月份多项经济金融数据显示，经济下行压力沉重，三季度GDP

(国内生产总值)增速可能降至接近7%的水平，引发市场对于出台降息等宽松政策的预期。

**支持服务业发展**

中国央行行长周小川在出席同一会议时表示，目前中国政府高度重视服务业发展，正逐步放宽对服务业的管制，重视对服务业发展的资金支持。以往商业银行、资本市场都偏重对制造业领域的支持，现在也要改变思路，积极支持服务业发展。

他并称，中国政府着力推动新型城镇化，将逐渐减小城乡差距，同时解决城镇化的融资问题，将来要通过进一步改革解决地方政府筹资问题，弥补地方发展的资金缺口。

中国目前城镇化比率为55%左右，城镇化仍有较大的提升空间；而中国服务业占GDP比重虽有所提高，2013年达到46%，但与同等收入水平的国家相比仍然偏低。

周小川并称，中国央行原则上支持金融稳定理事会（FSB）增强全球系统重要性银行资本金、尤其是总体吸收损失能力，减少系统性风险方面的努力。他强调在执行上应保持一定灵活性，充分考虑各国银行业和资本市场发展的不同情况。

“希望各国加快实施关于衍生品交易监管方面的改革并开展监管合作；不同类型的影子银行对经济的影响不同、存在的问题各异，对影子银行应作进一步分类，以更准确地采取针对性的应对措施。”他说。

9月20日至21日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在澳大利亚凯恩斯举行。会议主要讨论了当前全球经济形势、G20全面增长战略、长期投资、金融监管改革以及国际税收合作等议题，并发表了联合公报。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)

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