今年以来首次实现中央部门项目支出绩效管理全覆盖--财政部

路透北京12月6日 - 中国财政部称，今年以来，财政部全面推进中央预算绩效管理，首次实现中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，初步建立了比较规范的绩效指标体系。

财政部周一刊登在网站上的新闻稿指出，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，并对中央本级2,024个一级项目和中央对地方93个专项转移支付项目绩效目标及指标进行了逐一审核。

财政部并启动绩效目标执行监控试点。选取中组部、水利部、银监会、审计署等15个部门，开展绩效目标执行监控试点，及时发现管理漏洞，纠正执行偏差。

“下一步，财政部将进一步加快预算绩效改革步伐，大力推进全过程预算绩效管理，逐步建立‘花钱必问效、无效必问责’的管理机制，不断提升政府公共服务的质量和水平。”新闻稿称。

财政部还指出，开展财政重点绩效评价工作，从2015年度项目支出中筛选25项重大民生政策和重点专项支出，开展重点绩效评价，基本涵盖教育、社保、农林水等重点民生领域，涉及资金3,000多亿元人民币。

2016年，财政部首次向全国人大常委会报送绩效评价报告。将师范生免费教育、草原生态保护补助奖励等5个项目和政策绩效评价报告，作为2015年中央决算参阅资料提交全国人大常委会。

此外，财政部今年推进绩效评价结果随同中央决算向社会公开。推动和组织69个部门向社会公开绩效工作开展情况，24个部门公开项目绩效评价报告。并加强中央部门绩效自评。（完）

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