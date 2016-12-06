今年以来首次实现中央部门项目支出绩效管理全覆盖--财政部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月6日 - 中国财政部称，今年以来，财政部全面推进中央预算绩效管理，首次实现中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，初步建立了比较规范的绩效指标体系。
财政部周一刊登在网站上的新闻稿指出，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，并对中央本级2,024个一级项目和中央对地方93个专项转移支付项目绩效目标及指标进行了逐一审核。
财政部并启动绩效目标执行监控试点。选取中组部、水利部、银监会、审计署等15个部门，开展绩效目标执行监控试点，及时发现管理漏洞，纠正执行偏差。
“下一步，财政部将进一步加快预算绩效改革步伐，大力推进全过程预算绩效管理，逐步建立‘花钱必问效、无效必问责’的管理机制，不断提升政府公共服务的质量和水平。”新闻稿称。
财政部还指出，开展财政重点绩效评价工作，从2015年度项目支出中筛选25项重大民生政策和重点专项支出，开展重点绩效评价，基本涵盖教育、社保、农林水等重点民生领域，涉及资金3,000多亿元人民币。
2016年，财政部首次向全国人大常委会报送绩效评价报告。将师范生免费教育、草原生态保护补助奖励等5个项目和政策绩效评价报告，作为2015年中央决算参阅资料提交全国人大常委会。
此外，财政部今年推进绩效评价结果随同中央决算向社会公开。推动和组织69个部门向社会公开绩效工作开展情况，24个部门公开项目绩效评价报告。并加强中央部门绩效自评。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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