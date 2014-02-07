中国称阿基诺将南海争议同二战相提并论匪夷所思

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透北京2月7日 -中国外交部周五称，菲律宾总统阿基诺三世将中菲南海争议和二战前捷克斯洛伐克处境的类比匪夷所思，毫无道理。
外交部发言人洪磊指出，中菲南海争议主要是由菲律宾非法侵占中国南沙群岛的部分岛礁造成的。
“中国是国际正义的坚定维护者，为世界反法西斯战争的胜利付出了巨大的民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。”洪磊在例行记者会上说道。
“将中菲南海争议同二战历史相提并论令人匪夷所思，毫无道理，中方对菲方有关说法感到震惊和不满。”（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。