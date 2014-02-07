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时事要闻 | 2014年 2月 7日 星期五 19:02 BJT

中国称阿基诺将南海争议同二战相提并论匪夷所思

路透北京2月7日 -中国外交部周五称，菲律宾总统阿基诺三世将中菲南海争议和二战前捷克斯洛伐克处境的类比匪夷所思，毫无道理。

外交部发言人洪磊指出，中菲南海争议主要是由菲律宾非法侵占中国南沙群岛的部分岛礁造成的。

“中国是国际正义的坚定维护者，为世界反法西斯战争的胜利付出了巨大的民族牺牲，作出了不可磨灭的历史贡献。”洪磊在例行记者会上说道。

“将中菲南海争议同二战历史相提并论令人匪夷所思，毫无道理，中方对菲方有关说法感到震惊和不满。”（完）

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