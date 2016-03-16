中国财政部主导的PPP引导基金即将挂牌 下周首期认缴--消息（更新版）

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路透北京3月16日 - 多位消息人士周三对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

“近期开会确定了各家认缴份额，（一家机构）最多的300亿，最少的50亿，...但会分期支付。”一消息人士称。

消息人士称，具体来看，出资最多的是建设银行(601939.SS)<0939.HK >和邮储银行，分别为300亿元；其他分别为农业银行(601288.SS)(1288.HK)200亿元、光大银行 (601818.SS)200亿元、交通银行(601328.SS)<3328.HK >、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中信集团、全国社保基金和中国人寿分别出资150-50亿元不等。

此外，消息人士透露，财政部国库司副司长周成跃将担任基金董事长。

路透已就上述消息致电中国财政部，但暂未获得其回复。此外，路透已尝试但无法联系到周成跃本人给予确认。

“基金要成立，但不会一下全部缴款；通常是先出点，有合适项目再出，”一位了解情况人士表示。但他担心，即将成立的PPP基金本意是以资本金的形式撬动社会资金与金融资本参与基础设施建设，但是PPP需要的是懂产业运作、专业化的投资者，否则只能充当财务投资者的角色。

另有熟悉PPP运作的产业人士表示，现在政府眼中的PPP和市场期待的PPP存在一些落差，政府认为保障收益就满足金融资本或民营资本的需求，但是退出期限和流动性才是市场最关心的问题。

中国财政部去年9月底曾公告，中央财政引导10家机构设立中国PPP融资支持基金，基金总规模1,800亿元，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展，提高项目融资的可获得性。

公告称，此举也是财政金融深化合作、共同支持PPP项目发展的重要探索，对创新财政金融支持方式、优化PPP项目融资环境、促进PPP模式发展具有积极意义。

**挤出效应还是开辟新路**

在稳增长的压力下，各类产业基金近阶段也并不罕见。陕西省发改委官网曾发布消息称，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发展改革委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币。

引导更多社会资金和市场主体参与到政府扶持的重点行业和领域，是包括PPP引导基金在内的各类政策性基金本意。但是市场人士反应却并非如此。

“PPP都是银行的菜，其他非银机构机会很少，政府做PPP引导基金，本质就是降债务成本。”一位信托基础产业部人士坦言。

而另外一位银行公司金融部门人士亦是戏称，基金的成立也许是“噩耗”，逻辑和专项建设基金一个道理：对接上该类资金的项目资质好，信用风险低，一般商业银行难以营销对接，多是政策性银行支持的力度较大。

引导基金由于是资本金形式注入，可以在一定程度上杠杆撬动更多资金投入，但是在参与主体层面，亦或产生一种基础效应。不过，本次参与发起设立PPP引导基金的金融机构多是银行，而PPP引导基金又是以股权形式投资，这又是银行混业经营渐进式的一步。

“现在银行混业经营已经在几个方面渐渐放开，还有诸如债转股，这个可能也是银行放开全投资的配套的措施。”一位商业银行人士认为。

此前，国务院将特批商业银行债转股消息出来后，有接近监管层和银行业人士认为，债转股的意义更像是一种渐进性地对混业经营的确认和探索；结合被写入政府工作报告的投贷联动试点即将启动，中国全能银行的边界也被渐渐勾勒出来。（完）