截至9月末逾万PPP项目入库 总投资12.46万亿元人民币--中国财政部

路透北京10月28日 - 中国财政部日前称，截至2016年9月末，全部纳入财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的项目共有10,471个，总投资额12.46万亿元人民币。

财政部下属媒体--中国财经报引述财政部PPP中心报道称，其中已进入执行阶段项目946个，总投资额1.56万亿元。

“其中七成项目仍属于识别阶段的PPP备选项目，一是规划实施时间分布在未来若干年；二是尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证。”报道称，尽管如此落地项目投资额依然可观。

报道并称，截至9月末，财政部两批示范项目232个，总投资额7,866.3亿元人民币，其中执行阶段项目128个，总投资额3,456亿元，落地率达58.2%。与6月末相比，第一批示范项目落地率没有变化，第二批示范项目落地呈加速趋势。

财政部较早前数据显示，截至今年6月30日，纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目共有9,285个，总投资额为10.6万亿元人民币。[nL4S1CI2WL]（完）

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