截至9月末逾万PPP项目入库 总投资12.46万亿元人民币--中国财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 中国财政部日前称，截至2016年9月末，全部纳入财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库的项目共有10,471个，总投资额12.46万亿元人民币。
财政部下属媒体--中国财经报引述财政部PPP中心报道称，其中已进入执行阶段项目946个，总投资额1.56万亿元。
“其中七成项目仍属于识别阶段的PPP备选项目，一是规划实施时间分布在未来若干年；二是尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证。”报道称，尽管如此落地项目投资额依然可观。
报道并称，截至9月末，财政部两批示范项目232个，总投资额7,866.3亿元人民币，其中执行阶段项目128个，总投资额3,456亿元，落地率达58.2%。与6月末相比，第一批示范项目落地率没有变化，第二批示范项目落地呈加速趋势。
财政部较早前数据显示，截至今年6月30日，纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目共有9,285个，总投资额为10.6万亿元人民币。[nL4S1CI2WL]（完）
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(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。