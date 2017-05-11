中国财政部官员称PPP条例正有序推进 最近一两个月可能公开征求意见

路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。

他是在北京一论坛上做出上述表示。

今年3月下旬公开的“国务院2017年立法工作计划”中，“基础设施和公共服务项目引入社会资本条例”被明确列入“全面深化改革急需的项目”名单中。国务院要求对于这类项目，要求根据改革进程和改革方案，抓紧办理，尽快完成起草和审查任务。

中国财政部副部长史耀斌日前在2017年PPP工作领导小组第一次会议上称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。（完）