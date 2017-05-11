中国财政部官员称PPP条例正有序推进 最近一两个月可能公开征求意见

即时观点：MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数
路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
他是在北京一论坛上做出上述表示。
今年3月下旬公开的“国务院2017年立法工作计划”中，“基础设施和公共服务项目引入社会资本条例”被明确列入“全面深化改革急需的项目”名单中。国务院要求对于这类项目，要求根据改革进程和改革方案，抓紧办理，尽快完成起草和审查任务。
中国财政部副部长史耀斌日前在2017年PPP工作领导小组第一次会议上称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。（完）
(发稿 沈燕；审校 乔艳红)
路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。
路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。