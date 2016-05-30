中国财政部：稳妥推进PPP 防范政府过度让利和中长期财政风险

路透北京5月30日 - 中国财政部和国家发改委称，稳妥有序推进PPP(政府和社会资本合作)工作，各地要通过合理确定价格和收费标准、运营年限，确保政府补贴适度，防范中长期财政风险，防范政府过度让利，并杜绝固定回报和变相融资。

刊登在财政部网站上的关于进一步共同做好政府和社会资本合作（PPP）有关工作的通知指出，要通过适当的资源配置、合适的融资模式等，降低融资成本，提高资金使用效率。要充分挖掘PPP项目后续运营的商业价值，鼓励社会资本创新管理模式，提高运营效率，降低项目成本，提高项目收益。

“要建立动态可调整的投资回报机制，根据条件、环境等变化及时调整完善，防范政府过度让利。”通知称，要积极稳妥地鼓励和引导社会资本参与公共产品和服务的供给。

各地要与中国PPP融资支持基金积极做好项目对接，推动中央和地方联动，优化PPP项目融资环境，降低融资成本；要坚决杜绝各种非理性担保或承诺、过高补贴或定价，避免通过固定回报承诺、明股实债等方式进行变相融资。

同时，各地要对PPP项目有关执行法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范等进行有效的监督管理，并依法加强项目合同审核与管理，加强成本监督审查。要杜绝固定回报和变相融资安排，在保障社会资本获得合理收益的同时，实现激励相容。

在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）

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