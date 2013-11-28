中国财政部晾2012年社保基金账本（更新版）

* 全国社保基金去年末滚存结余37,540亿元

* 去年社保基金总收入增速低于支出增速

* 同期养老金支出增速亦高于收入增速

(新增更多细节)

路透北京11月28日 - 中国财政部发布2012年全国社会保险基金决算说明显示，当年中国社会保险基金总收入增速低于同期社保基金总支出增幅，其中当年养老保险基金支出增幅亦高于收入增幅。

刊登在财政部网站的决算说明指出，2012年全国社会保险基金总收入31,411亿元，比上年增长22%；总支出23,931亿元，比上年增长27%。2012年收支结余7,480亿元人民币，年末滚存结余37,540亿元。

财政部数据显示，2012年，中国企业职工基本养老保险基金的累计结余为22,694亿元，相当于该年总支出的1.62倍，略高于当年全国社保基金的结余系数1.57。2012年企业职工基本养老金总收入为18,300亿元，高于总支出13,948亿元，但收入增幅19%则不及22%的支出增幅。

而2012年居民社会养老保险基金的总结余为2,360亿元，当年支出增幅高达76%，远高于收入增幅49%，不过居民社会养老金的结余系数则达到1.95，高于当年全国社保基金的结余系数1.57。

但居民基本医疗保险基金的状况则堪忧。2012年的总结余为1,611亿元，仅为当年该项基金支出总额2,994亿元的一半左右。也就是说，从这一静态时点看，截至2012年底的居民基本医疗保险金存量，只够按当年的规模支付半年。

全国企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民社会养老保险、居民基本医疗保险基金统称 “社会保险基金”。

财政部在决算说明的注释中介绍，所谓“居民基本医疗保险”包括“城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金，已合并的城乡居民基本医疗保险基金”，部分地区新农合和城镇居民医保、新农保和城镇居民养老保险已分别合并实施，而且城乡居民养老、医保基金统筹使用，因此，决算报表中这四项基金分别合并为“居民社会养老保险基金”和“居民基本医疗保险基金”予以反映。

以下是2012年决算说明中2012年全国社会保险基金的分项情况一览：

总收入 增幅 总支出 增幅 当年结 总结余

余

全国社会保险基金 31411 22% 23931 27% 7480 37540

企业职工基本养老保险 18300 19% 13948 22% 4351 22694

基金

失业保险基金 1139 23% 450 4% 689 2930

城镇职工基本医疗保险 5909 24% 4726 22% 1183 6682

基金

工伤保险基金 506 13% 387 43% 119 844

生育保险基金 299 39% 213 56% 86 419

居民社会养老保险基金 1996 49% 1212 76% 784 2360

居民基本医疗保险基金 3262 25% 2994 45% 268 1611

（单位：亿元人民币；数据来源：财政部）

(完)

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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