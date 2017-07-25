FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
1-6月中国国企利润总额14072.3亿元人民币 同比增长24.3%--财政部
#路透调查
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
“通俄门”
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
深度分析
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
中国财经
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月25日 / 上午9点38分 / 1 天前

1-6月中国国企利润总额14072.3亿元人民币 同比增长24.3%--财政部

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月25日 - 中国财政部周二公布，1-6月中国国有企业利润总额14,072.3亿元人民币，同比增长24.3%，增幅较1-5月有所放缓。

其中，中央企业实现利润总额9,352.1亿元，同比增长18.5%;地方国有企业实现利润总额4,720.2亿元，同比增长37.5%，与1-5月对比，上半年央企利润增长有所提速，而地方国企利润增幅则有所回落。

财政部网站刊登新闻稿指出，2017年1-6月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入7.7个百分点，钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。

“1-6月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。”新闻稿称。

数据并显示，6月末，中国国有企业资产总额1,434,774.3亿元，同比增长11.5%；负债总额941,293.4亿元，同比增长11.4%。

其中，中央企业资产总额和负债总额均同比增长9.2%；地方国有企业资产总额同比增长13.9%；负债总额同比增长14%。

中国财政部此前公布，1-5月，国有企业利润总额10,376.3亿元，同比增长25.5%。中央企业利润同比增长15.7%。地方国有企业利润同比增长56%。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

发稿 李文科; 审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below