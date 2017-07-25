1-6月中国国企利润总额14072.3亿元人民币 同比增长24.3%--财政部

路透北京7月25日 - 中国财政部周二公布，1-6月中国国有企业利润总额14,072.3亿元人民币，同比增长24.3%，增幅较1-5月有所放缓。

其中，中央企业实现利润总额9,352.1亿元，同比增长18.5%;地方国有企业实现利润总额4,720.2亿元，同比增长37.5%，与1-5月对比，上半年央企利润增长有所提速，而地方国企利润增幅则有所回落。

财政部网站刊登新闻稿指出，2017年1-6月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入7.7个百分点，钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。

“1-6月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。”新闻稿称。

数据并显示，6月末，中国国有企业资产总额1,434,774.3亿元，同比增长11.5%；负债总额941,293.4亿元，同比增长11.4%。

其中，中央企业资产总额和负债总额均同比增长9.2%；地方国有企业资产总额同比增长13.9%；负债总额同比增长14%。

中国财政部此前公布，1-5月，国有企业利润总额10,376.3亿元，同比增长25.5%。中央企业利润同比增长15.7%。地方国有企业利润同比增长56%。（完）

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