2016年中国国企利润同比增幅略降至1.7% 钢铁化工等行业亏损--财政部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国财政部周四公布,2016年1-12月国有企业利润总额23,157.8亿元人民币，同比增长1.7%。经济运行趋稳向好，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长，国有企业收入增幅有所提高，利润增幅略有下降。钢铁、化工、有色等行业亏损。
刊登在财政部官网的新闻稿称，去年1-12月，国有企业营业总收入458,978亿元，同比增长2.6%。其中中央企业276,783.6亿元，同比增长2%。地方国有企业182,194.4亿元，同比增长3.5%。
实现利润方面，去年1-12月，中央企业15,259.1亿元，同比下降4.7%。地方国有企业7898.7亿元，同比增长16.9%。
去年1-12月，建材、交通和施工房地产等行业实现利润同比增幅较大。石油、纺织、烟草和石化等行业实现利润同比降幅较大。钢铁、化工、有色等行业亏损。
数据显示，截止去年12月末，国有企业资产总额1,317,174.5亿元，同比增长9.7%；负债总额870,377.3亿元，同比增长10%；所有者权益合计446,797.2亿元，同比增长9.2%。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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