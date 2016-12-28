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中国财经 | 2016年 12月 28日 星期三 10:09 BJT

中国1-11月国企利润总额增2.8%至21101亿元 央企利润下降--财政部

路透北京12月28日 - 中国财政部周三公布，1-11月，国有企业利润总额21,101亿元人民币，同比增长2.8%。其中，中央企业14,271.7亿元，同比下降2.8%。地方国有企业6,829.3亿元，同比增长16.9%。

财政部网站刊登的新闻稿指出，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长，增幅有所提高，营业总成本也有所提升。

资产、负债和所有者权益方面，数据显示，11月末，国有企业资产总额和负债总额同比增幅均逾一成，所有者权益合计443,380.5亿元，同比增长10.1%。其中，央企所有者权益同比增长7.6%。地方国企所有者权益增长12.6%。

此外，1-11月，国有企业营业总收入407,889.4亿元，同比增长2.4%。其中，中央企业营业总收入同比增长1.5%，地方国企增长3.8%。

数据并显示，1-11月国企营业总成本同比增长2.2%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.6%、增长7.1%和下降4.2%。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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