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中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 15:18 BJT

1-9月中国国有企业利润总额17206.8亿元 同比下降1.6%--财政部

路透北京10月25日 - 中国财政部周二公布，1-9月国有企业利润总额17,206.8亿元人民币，同比下降1.6%，其中中央企业实现利润11,915.6亿元，同比下降5.4%，地方国有企业实现利润5,291.2亿元，同比增长8.1%。

财政部网站刊登的新闻稿称，1-9月国有及国有控股企业收入同比继续保持增长，增幅略有上升；利润同比下降，降幅略有上升；有色行业继续亏损，钢铁行业实现扭亏为盈。

期内，国有企业营业总收入327,015.8亿元，同比增长0.8%，中央企业收入197,874.6亿元，同比下降0.4%，地方国有企业收入129,141.2亿元，同比增长2.7%。

行业方面，电子、施工房地产和汽车等行业实现利润同比增幅较大。石油、烟草和化工等行业实现利润同比降幅较大。

数据并显示，9月末，国有企业资产总额1,287,677.9亿元，同比增长9.7%；负债总额853,448.5亿元，同比增长9.9%；所有者权益合计434,229.4亿元，同比增长9.3%。（完）

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(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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