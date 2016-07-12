中国在领土问题和海洋划界争议上不接受任何第三方争端解决方式--外交部

路透北京7月12日 - 关于应菲律宾共和国单方面请求建立的南海仲裁案仲裁庭于2016年7月12日作出的裁决，中华人民共和国外交部周二郑重声明，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。

中国外交部官网刊登的声明称，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受仲裁裁决的影响，中国反对且不接受任何基于该仲裁裁决的主张和行动。

“中国政府重申，在领土问题和海洋划界争议上，中国不接受任何第三方争端解决方式，不接受任何强加于中国的争端解决方案。”声明称。

声明指出，菲律宾单方面提起仲裁，目的是恶意的，不是为了解决与中国的争议，也不是为了维护南海的和平与稳定，而是为了否定中国在南海的领土主权和海洋权益。菲律宾提起仲裁的行为违反国际法。

仲裁庭无视菲律宾提起仲裁事项的实质是领土主权和海洋划界问题，错误解读中菲对争端解决方式的共同选择，错误解读《宣言》中有关承诺的法律效力，恶意规避中国根据《公约》第298条作出的排除性声明，有选择性地把有关岛礁从南海诸岛的宏观地理背景中剥离出来并主观想象地解释和适用《公约》，在认定事实和适用法律上存在明显错误。

仲裁庭的行为及其裁决严重背离国际仲裁一般实践，完全背离《公约》促进和平解决争端的目的及宗旨，严重损害《公约》的完整性和权威性，严重侵犯中国作为主权国家和《公约》缔约国的合法权利，是不公正和不合法的。

海牙仲裁法庭法官周二裁定，驳回中国对于南中国海大片水域内经济权利的主张。这标志着菲律宾取得的一次胜利。

“中国对南海‘九段线’内海域资源历史性权利的主张，没有法理依据.”该法庭称。九段线是1947年地图绘制的分界线。

法官们在裁定中还表示，中国在南海部分水域的执法巡逻船造成与菲律宾渔船发生碰撞的风险，在该水域的建设工程给珊瑚礁造成不可挽回的破坏。

中国国防部新闻发言人杨宇军同日回应菲律宾南海仲裁案时表示，不论仲裁结果如何，都不会影响中国在南海的主权和权益。中国军队将坚定不移扞卫国家主权、安全和海洋权益，坚决维护地区和平稳定，应对各种威胁挑战。（完）

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