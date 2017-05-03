销售或进口农产品、天然气等税率自7月1日起调整为11%--中国财政部

路透北京5月3日 - 中国财政部周三表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。

财政部网站刊登的通知称，增值税税率调整为11%的货物还包括自来水、暖气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。

国务院此前已表示，继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

通知称，营业税改征增值税试点期间，纳税人购进用于生产销售或委托受托加工17%税率货物的农产品维持原扣除力度不变。

除此之外，纳税人购进农产品，取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书的，以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额；从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和11%的扣除率计算进项税额；取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算进项税额。

财政部并公布出口退税率调整为11%的货物清单。出口货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

外贸企业2017年8月31日前出口通知所列货物，购进时已按13%税率征收增值税的，执行13%出口退税率；购进时已按11%税率征收增值税的，执行11%出口退税率。生产企业2017年8月31日前出口所列货物，执行13%出口退税率。

浏览通知原文及出口退税率调整产品清单，点选链接： here