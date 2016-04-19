中国财政部：严禁借营改增之机乱收税 严禁跨月、跨季征收

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月19日 - 中国财政部与税务总局联合下发通知，严禁借“营改增”之机乱收税，严禁跨月、跨季度征收或调整预征缴办法提前征收，做好全面推开营改增试点前营业税、营业税改征的增值税征收管理工作，确保改革顺利实施。
财政部网站周一刊登的新闻稿称，目前，部分地方出现了营业税、营业税改征的增值税等收入非正常增长的情况。这其中既有经济企稳、房地产业回升等原因，也有搞运动式回溯性清税，甚至弄虚作假收过头税等因素。 通知明确，要严肃财经纪律，保障纳税人合法权益。严禁跨月、跨季度征收或调整预征缴办法提前征收；严禁改征增值税收入进项税抵扣部分该抵不让抵，对企业该退税的不退或缓退；严禁运动式清理欠税、补税，属正常办理程序除外。
严禁5月1日前要求纳税人先缴或多缴，5月1日后办退或少缴；严禁采取人为手段不开增值税发票，或增加开票手续；严禁与企业串通调账等。纳税人缴税确有困难的，经纳税人申请，税务机关按照税收征管法有关规定为其办理延期缴纳税款手续，切实保障纳税人合法权益。
同时，加强国税地税合作。5月1日后，试点纳税人纳入营改增试点之日前发生的应税行为需要补缴税款的，应按照营业税政策规定补缴营业税，由原主管地税机关负责相关欠税的追缴工作，管户移交后的主管国税机关应积极配合做好清欠工作。 通知强调，财政、税务部门要会同有关部门加大监管力度，对增幅明显异常的地区，在核算2016年中央与地方增值税分配时，对超出合理增幅部分予以扣回，先扣减增值税基数返还，不够的还要扣减转移支付，具体办法另行制定。对收过头税、搞回溯性清税等行为要严肃处理，并依法追究有关人员的责任。 各地财税部门要认真组织自查自纠，核实有无擅自改变纳税期限、征收过头税问题，有无以清理企业欠缴营业税为名，用不正当手段增加收入问题。对发现的不应在2016年1-4月征收的收入，包括擅自改变纳税期限征收的过头税、借清理企业欠税之名虚增的收入，必须立即退付给纳税人。
中国将于5月1日将营改增改革试点扩至建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，试点完成后营业税将退出历史舞台。此次新增试点的四大行业涉及纳税人1,100多万户，比前期试点的590万户增加近一倍。
财政部数据显示，中国3月营业税5,680亿元人民币，同比增长14%，剔除营改增转移收入影响后增长16.1%；国内增值税8,248亿元，同比增长6.6%，剔除营改增转移收入影响后增长3.8%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。