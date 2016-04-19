中国财政部：严禁借营改增之机乱收税 严禁跨月、跨季征收

路透北京4月19日 - 中国财政部与税务总局联合下发通知，严禁借“营改增”之机乱收税，严禁跨月、跨季度征收或调整预征缴办法提前征收，做好全面推开营改增试点前营业税、营业税改征的增值税征收管理工作，确保改革顺利实施。

财政部网站周一刊登的新闻稿称，目前，部分地方出现了营业税、营业税改征的增值税等收入非正常增长的情况。这其中既有经济企稳、房地产业回升等原因，也有搞运动式回溯性清税，甚至弄虚作假收过头税等因素。 通知明确，要严肃财经纪律，保障纳税人合法权益。严禁跨月、跨季度征收或调整预征缴办法提前征收；严禁改征增值税收入进项税抵扣部分该抵不让抵，对企业该退税的不退或缓退；严禁运动式清理欠税、补税，属正常办理程序除外。

严禁5月1日前要求纳税人先缴或多缴，5月1日后办退或少缴；严禁采取人为手段不开增值税发票，或增加开票手续；严禁与企业串通调账等。纳税人缴税确有困难的，经纳税人申请，税务机关按照税收征管法有关规定为其办理延期缴纳税款手续，切实保障纳税人合法权益。

同时，加强国税地税合作。5月1日后，试点纳税人纳入营改增试点之日前发生的应税行为需要补缴税款的，应按照营业税政策规定补缴营业税，由原主管地税机关负责相关欠税的追缴工作，管户移交后的主管国税机关应积极配合做好清欠工作。 通知强调，财政、税务部门要会同有关部门加大监管力度，对增幅明显异常的地区，在核算2016年中央与地方增值税分配时，对超出合理增幅部分予以扣回，先扣减增值税基数返还，不够的还要扣减转移支付，具体办法另行制定。对收过头税、搞回溯性清税等行为要严肃处理，并依法追究有关人员的责任。 各地财税部门要认真组织自查自纠，核实有无擅自改变纳税期限、征收过头税问题，有无以清理企业欠缴营业税为名，用不正当手段增加收入问题。对发现的不应在2016年1-4月征收的收入，包括擅自改变纳税期限征收的过头税、借清理企业欠税之名虚增的收入，必须立即退付给纳税人。

中国将于5月1日将营改增改革试点扩至建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，试点完成后营业税将退出历史舞台。此次新增试点的四大行业涉及纳税人1,100多万户，比前期试点的590万户增加近一倍。

财政部数据显示，中国3月营业税5,680亿元人民币，同比增长14%，剔除营改增转移收入影响后增长16.1%；国内增值税8,248亿元，同比增长6.6%，剔除营改增转移收入影响后增长3.8%。（完）