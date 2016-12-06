中国财政部：企业非货币性投资可五年内分期缴所得税 以支持降杠杆

路透北京12月6日 - 中国财政部称，出台落实好降杠杆相关税收支持政策，包括企业股权（资产）收购、合并、债务重组等重组行为，可按规享受企业所得税递延纳税优惠政策；企业以非货币性资产投资，可按规定享受5年内分期缴纳企业所得税政策。

财政部网站刊登通知指出，企业破产、注销，清算企业所得税时，可税前扣除有关清算费用及职工工资、社会保险费用、法定补偿金。企业合规债权损失可按规定在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；企业重组改制涉及的土地增值税、契税、印花税，符合规定的，可享受相关优惠政策。

"降杠杆相关税收政策涵盖交易多个环节，涉及面广，政策内容多。各级财税部门要高度重视，"通知称。

通知称，金融企业按照规定提取的贷款损失准备金，符合税法规定的，可以在企业所得税税前扣除；在企业重组过程中，企业通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力，一并转让给其他单位和个人，其中涉及的货物、不动产、土地使用权转让行为，符合规定的，不征收增值税。

此外，通知还提到，符合信贷资产证券化政策条件的纳税人，可享受相关优惠政策。

近年来，中国企业杠杆率高企，债务规模增长过快，企业债务负担不断加重。中国已把去杠杆列为供给侧结构性改革“三去一降一补”的五大任务之一。（完）

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