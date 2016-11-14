中国新增沈阳、长春等十个服务外包示范城所得税优惠--财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国财政部日前发布通知称，根据国务院批复，新增沈阳、长春等十个中国服务外包示范城市，适用技术先进型服务企业所得税政策，自2016年1月1日起至2018年12月31日止执行。
这是继2014年对北京等21个城市实施相关所得税优惠后，又增加的十个城市。
财政部网站周一刊登通知全文显示，这十个城市还包括南通、镇江、福州（含平潭综合实验区）、南宁、乌鲁木齐、青岛、宁波和郑州等城市。
根据财政部2014年10月发布的关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知，自2014年1月1日起至2018年12月31日止，在北京、天津、上海、重庆、大连、深圳等21个中国服务外包示范城市继续实行企业所得税优惠政策，对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。
经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。（完）
欲览通知详情，请点击财政部网站链接 here
欲览“财税〔2014〕59号”详情，请点击链接 here
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。