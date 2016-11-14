中国新增沈阳、长春等十个服务外包示范城所得税优惠--财政部

路透北京11月14日 - 中国财政部日前发布通知称，根据国务院批复，新增沈阳、长春等十个中国服务外包示范城市，适用技术先进型服务企业所得税政策，自2016年1月1日起至2018年12月31日止执行。

这是继2014年对北京等21个城市实施相关所得税优惠后，又增加的十个城市。

财政部网站周一刊登通知全文显示，这十个城市还包括南通、镇江、福州（含平潭综合实验区）、南宁、乌鲁木齐、青岛、宁波和郑州等城市。

根据财政部2014年10月发布的关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知，自2014年1月1日起至2018年12月31日止，在北京、天津、上海、重庆、大连、深圳等21个中国服务外包示范城市继续实行企业所得税优惠政策，对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。

经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。（完）

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