中国免征科技企业孵化器房产税 光伏发电企业增值税优惠继续

路透北京8月25日 - 中国财政部周四发布通知，对科技企业孵化器企业实行税收优惠，免征三年房产税和城镇土地使用税，并继续对光伏发电实行增值税优惠政策，实行增值税即征即退50%的优惠。

刊登在财政部网站上的通知称，自2016年1月1日至2018年12月31日，对符合条件的孵化器自用以及无偿或通过出租等方式提供给孵化企业使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税。

自2016年1月1日至2016年4月30日，对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征营业税；在营业税改征增值税试点期间，对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征增值税。

符合非营利组织条件的孵化器的收入，按照企业所得税法及其实施条例和有关税收政策规定享受企业所得税优惠政策。

通知还明确了享受本规定的房产税、城镇土地使用税以及营业税、增值税优惠政策的孵化器，应同时符合规定的条件。

财政部继续对光伏发电实行增值税优惠政策给予明确，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。文件到达之日前，已征的按本通知规定应予退还的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。

国务院日前发布“降低实体经济企业成本工作方案”，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。 （完）

欲览通知详情，请点击链接：here；

here