朱光耀：没有中国的亚太贸易协定将是不完整的

路透华盛顿10月8日 - 中国财政部副部长朱光耀周三表示，如果没有中国的参与，美国、日本和其他亚太国家寻求达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)长期来看将是“不完整的”。

中国目前没有参加12个国家就TPP举行的谈判，但朱光耀称没有中国的话，TPP协议就不完整。

“我们希望跨太平洋伙伴关系有真实的进展，”朱光耀在参加一家美国智库主办的活动上说。“我们希望看到中国经济更加融入到全球体系中。“

TPP将建立一个自由贸易区，涵盖从越南到智利，再到日本的地区，包含约8亿人，占全球经济的近40%。

美国曾表示，一旦目前的谈判伙伴敲定TPP协议，中国等其他国家也可以随后加入。但新加入的国家必须满足多方面的高标准要求，比如知识产权，而美中贸易在这方面已发生了一些争端。

美国和中国目前互为重要的贸易伙伴，两国希望达成双边投资协议，促进两国的商业往来。目前中美两国仍在协商名单，确定哪些行业是外资依然不能进入的。

朱光耀称，这对中国而言是个艰难的过程，但他对协议的达成持乐观态度。

“坦白说，对中国而言，我们在国内面临着真正的挑战，要将很长的负面清单内容缩减下来，但我们知道这是有必要的，”他说。

美国希望中国缩减负面清单内容，开放更多目前受到严格控制的经济领域，美国认为这个过程将帮助中国推进经济改革。

朱光耀目前在华盛顿参加IMF和世界银行的秋季会议。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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