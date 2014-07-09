楼继伟：希望美国采取举措确保经济成长动能

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月9日 - 中国财政部长楼继伟周三表示，他希望美国能够采取举措来确保成长动能，并称美国应留意其货币政策的溢出效应。
楼继伟在北京举行的中美年度高层对话上向记者表示，中国经济稳定，结构性改革显现效果。(完)
(编译 王冠中; 审校 王洋)
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路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。