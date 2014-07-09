版本:
中国
中国财经 | 2014年 7月 9日 星期三 19:00 BJT

楼继伟：希望美国采取举措确保经济成长动能

路透北京7月9日 - 中国财政部长楼继伟周三表示，他希望美国能够采取举措来确保成长动能，并称美国应留意其货币政策的溢出效应。

楼继伟在北京举行的中美年度高层对话上向记者表示，中国经济稳定，结构性改革显现效果。(完)

(编译 王冠中; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐