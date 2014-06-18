财政部：6%和4%的增值税征收率简并统一调整为3%

路透北京6月18日 - 中国财政部周三称，为进一步规范税制、公平税负，经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。

刊登在财政部网站的新闻稿称，《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条第（一）项和第（二）项中“按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税”调整为“按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税”。

《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》第四条第（二）项和第（三）项中“按照4%征收率减半征收增值税”调整为“按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税”。

此外，财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”；第二条第（四）项“依照4%征收率”调整为“依照3%征收率”。

财政部要求，新税率自7月1日起执行。

中国国家税务总局此前公布，一季度全国因实施营业税改征增值税减税375亿元人民币，今年新纳入的铁路运输和邮政业营改增试点当季减税24.5亿元。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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