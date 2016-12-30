中国财长称增值税改革目标是建立现代增值税制 个别税负增加问题将会逐步缓解

12月30日 - 路透北京12月30日 - 中国财政部部长肖捷称，全面推开营改增试点是确保所有行业税负只减不增，个别税负增加问题将会逐步缓解，从目前掌握的税收征管数据分析，约有1.5%的纳税人出现了税负不同程度上升的情况。而增值税改革的最终目标，是要建立现代增值税制。

他在接受新华专访时称，增值税改革的最终目标，是要建立现代增值税制。就增值税本身而言，还有很多需要完善的方面。比如，与世界其他实行增值税的国家相比，中国标准税率虽然不算高，但税率档次过多，也存在税收优惠政策碎片化等问题。

“下一步，我们将在全面总结评估试点工作的基础上，对增值税制度作进一步完善，更好地发挥增值税的独特功能，为下一步试点结束后贯彻税收法定原则，启动增值税立法创造有利条件。”肖捷称。

在他看来，营改增确保所有行业税负只减不增这个目标是可以实现的。有企业反映税负上升问题的原因是多方面的，包括政策细节不明确；对制度规定可以抵扣、免税的政策没有用足，还有企业受经营周期影响，进项税额在某个时段偏少或没有，导致税收负担增加；以及由于市场不景气，销售价格低迷，税负不能顺价转出，出现阶段性税负上升。

他称，随着整个经济形势缓中趋稳、稳中向好，积极因素的不断积累，税负增加问题将会逐步缓解。

肖捷指出，随着今年5月1日全面试点时间的推移，减税规模持续增大，截至11月底累计减税3,387亿元。主要分布在新增试点的建筑、房地产、金融和生活服务四大行业；交通运输业、电信以及研发和技术服务；制造业等。

他提到，增值税以增值额为税基，其链条抵扣机制避免了重复征税，有利于社会分工协作，不会对经济行为产生扭曲，尤其是对培育经济发展新动能具有重要作用。

营改增消除重复征税，有效降低分工细化过程中的税收成本，促进专业化分工、拉长产业链，催生新技术、新产业、新业态、新商业模式，孕育新动能、涵养了新税源。而由于打通二三产业抵扣链条，在拉动服务业发展的同时，也促进了制造业转型升级。

此外，增值税替代营业税后，消除了以往企业因增值税和营业税并存导致的经营行为扭曲问题，为公平竞争创造了良好的税制环境。随着改革不断深化，我相信，营改增对培育经济发展新动能，会起到更加有力的推动作用。

中国财政部周四召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。（完）