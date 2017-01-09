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中国财经 | 2017年 1月 9日 星期一 08:35 BJT

中国副财长朱光耀称相信2016年经济增长达到6.7%

路透上海1月8日 - 中国财政部副部长朱光耀周日表示，有信心2016年中国经济增长达到6.7%，位于去年稍早设定的目标区间内。

去年前三季中国经济增速持稳于6.7%。朱光耀在北京清华大学一个论坛上表示，相信2016年第四季增长率达到了相同或更高的水平。

中国2016年经济增长目标是6.5-7%。中国去年增加政府支出、楼市走扬，银行放贷达到纪录高位，不过也导致债务大增。

许多分析师认为，经济增长低于官方数据所显示的速度，但也承认建筑业荣景为经济提供了重要支撑。

一家中国官方智库本月稍早表示，2017年中国经济增速可能由2016年的约6.7%放缓至6.5%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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