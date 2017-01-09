中国副财长朱光耀称相信2016年经济增长达到6.7%

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海1月8日 - 中国财政部副部长朱光耀周日表示，有信心2016年中国经济增长达到6.7%，位于去年稍早设定的目标区间内。
去年前三季中国经济增速持稳于6.7%。朱光耀在北京清华大学一个论坛上表示，相信2016年第四季增长率达到了相同或更高的水平。
中国2016年经济增长目标是6.5-7%。中国去年增加政府支出、楼市走扬，银行放贷达到纪录高位，不过也导致债务大增。
许多分析师认为，经济增长低于官方数据所显示的速度，但也承认建筑业荣景为经济提供了重要支撑。
一家中国官方智库本月稍早表示，2017年中国经济增速可能由2016年的约6.7%放缓至6.5%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。