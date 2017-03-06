中国不追求大额贸易顺差 可藉磋商和谈判解决中美贸易中的问题--副财长

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会

路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。