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中国财经 | 2017年 3月 6日 星期一 17:43 BJT

中国不追求大额贸易顺差 可藉磋商和谈判解决中美贸易中的问题--副财长

路透北京3月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周一称，中国不追求大额贸易顺差；中美在发展中产生了一些问题，双方可通过磋商和谈判解决。

他是在全国人大会议间隙对记者作出上述表示。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，进出口回稳向好，国际收支基本平衡。（完）

(发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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