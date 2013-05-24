中国称希望朝鲜特使到访能缓解半岛紧张局势

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京5月24日 - 中国外交部发言人洪磊周五表示，希望朝鲜特使的到访能缓解地区紧张局势，并有助于朝鲜半岛无核化的努力。
洪磊在例行记者会上表示，“我们希望通过这次访问，巩固和发展中朝关系，缓解当前朝鲜半岛紧张局势，推动朝鲜半岛的无核化，维护朝鲜半岛的和平稳定，推动通过对话协商解决有关问题。”
据中国媒体报道，朝鲜领导人所派遣的特使崔龙海本周与中国官员会面，并表示朝鲜愿意接受中方建议，同有关各方开展对话。
虽然中国是朝鲜最重要的经济和政治支持者，但两国之间的关系也变得愈发紧张。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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