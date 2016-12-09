中国商务部：对于继续对华使用“替代国”做法的WTO成员 中方表示强烈不满

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月9日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周五表示，对12月11日后坚持在对华反倾销调查中继续使用“替代国”做法的少数世界贸易组织（WTO）成员，中国将依据世贸组织规则采取必要措施，坚决扞卫自身合法权益。
“少数世贸组织成员在如期履行第15条义务的问题上表态含糊其辞，企图在对华反倾销调查中继续使用‘替代国’做法，中方表示强烈不满并坚决反对。”沈丹阳在商务部例行发布会上称。
他表示，世贸组织规则并没有关于市场经济国家的定义和判别方式，当前西方舆论中部分人士混淆市场经济国家与和履行议定书第15条义务，这两个不同概念，片面强调少数成员关于市场经济国家的国内法，刻意淡化履行议定书第15条的国际义务，这种观念在国际法上是站不住脚的。
沈丹阳强调，12月11日后，所有世贸组织成员必须彻底履行第15条义务，全面终止“替代国”做法；应严格依照世贸组织《反倾销协定》等规则，公正、合理、透明地对自华进口产品开展反倾销调查，不能变相延续“替代国”做法。
根据中国加入世贸组织议定书第15条规定，世贸组织成员在对中国出口产品的反倾销调查中使用“替代国”数据的做法应当于2016年12月11日终止。未来，世贸组织成员在对中国产品发起反倾销调查时，必须按照世贸组织通行规则，以中国企业的价格和成本为基础，确定倾销幅度。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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