中国商务部：对于继续对华使用“替代国”做法的WTO成员 中方表示强烈不满

路透北京12月9日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周五表示，对12月11日后坚持在对华反倾销调查中继续使用“替代国”做法的少数世界贸易组织（WTO）成员，中国将依据世贸组织规则采取必要措施，坚决扞卫自身合法权益。

“少数世贸组织成员在如期履行第15条义务的问题上表态含糊其辞，企图在对华反倾销调查中继续使用‘替代国’做法，中方表示强烈不满并坚决反对。”沈丹阳在商务部例行发布会上称。

他表示，世贸组织规则并没有关于市场经济国家的定义和判别方式，当前西方舆论中部分人士混淆市场经济国家与和履行议定书第15条义务，这两个不同概念，片面强调少数成员关于市场经济国家的国内法，刻意淡化履行议定书第15条的国际义务，这种观念在国际法上是站不住脚的。

沈丹阳强调，12月11日后，所有世贸组织成员必须彻底履行第15条义务，全面终止“替代国”做法；应严格依照世贸组织《反倾销协定》等规则，公正、合理、透明地对自华进口产品开展反倾销调查，不能变相延续“替代国”做法。

根据中国加入世贸组织议定书第15条规定，世贸组织成员在对中国出口产品的反倾销调查中使用“替代国”数据的做法应当于2016年12月11日终止。未来，世贸组织成员在对中国产品发起反倾销调查时，必须按照世贸组织通行规则，以中国企业的价格和成本为基础，确定倾销幅度。（完）