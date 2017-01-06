中国商务部称金融等敏感领域的扩大开放将在自贸区先试点

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路透北京1月6日 - 中国商务部副部长王受文周五表示，2016年中国引资规模增速基本保持平稳，预计去年全年实际使用外资规模与2015年基本持平；对于金融等敏感领域对外资的进一步开放将在自贸区先试点，进行风险测试，如果风险可控就在全国进一步推广。

他在国新办举行的吹风会上作出上述表示并称，中国对外开放已到深水区，既要对外开放，又要确保国家安全以及风险可控，对于敏感领域的开放会在自贸区先行先试，如果开放影响到国家安全，就会缓一缓或再调整。

“在开放的时候我们要确保既对外开放、吸引外资，同时也要确保安全可控，确保风险可控，这是底线。”他称，“在这些敏感领域开放的时候，我们先放到自贸试验区里进行测试，如果测试效果很好，放宽了准入，市场主体发挥了作用，推动了经济的发展，同时风险可控，那么我们就进一步在全国推广。”

而如果风险比较大，风险不可控，或者开放会影响到国家安全，就会在试验之后给它缓一段时间来考虑扩大，或者再做一些调整。

王受文表示，国家安全审查在全世界都是一个惯例，发展经济不能够损害国家安全，这也是国际上共同的认识，通过自贸试验区的压力测试，通过进一步完善国家安全审查制度，相信能找到一个比较好的平衡。

他提到，中国对外开放的政策没有改变，通过修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，大幅度放宽服务业，制造业，采矿业等领域的外资准入限制。关于扩大对外开放的若干措施将于近期正式发布实施。

去年底的国务院常务会议通过关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

王受文提到，尽管中国仍是全球吸引外资的热点国家，但近年来利用外资也面临挑战，国内生产要素成本优势在减弱，周边国家纷纷出台吸收外资的优惠政策，与中国的竞争加剧；一些传统上以对外资为主的发达国家鼓励制造业回流，对外投资规模在减少。

在回应中国收紧外汇流出的管控时，他表示，这些措施是针对短期投机性资本流动的，对于合法经营、合法汇出收入的外资企业没有影响，相信通过这样的管理措施，使大家有一个更好的预期，有了更好的预期就能够控制风险。外管局也对此作过说明。

上周五国新办举行的政策吹风会上，国家发改委副主任宁吉喆称，“资本的流进流出压力不光是中国存在，美联储加息之后，世界上很多国家都存在。关于外资企业正常利润汇出，外汇局在12月9日专门发了声明，是不受限制的。”

在美联储加息，资本外流压力正困扰包括中国在内的许多国家，以及中国自身经济下行压力不减的大背景下，稳投资仍是中国稳经济的重要手段，而稳定外资在中国投资的政策预期至关重要。

外管局官方微博此前亦称，中国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理，不予限制。

此前数据显示，中国2016年前11个月实际使用外资7,318亿元人民币，折合1,137.9亿美元,同比增长3.9%（未含银行，证券和保险领域数据）。（完）