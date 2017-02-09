中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向

路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。

他在商务部举行的例行发布会上称，近期国际金融市场波动加大，部分国家经济政策不确定性增加，个别发达国家对中国投资特别是国有企业投资的限制壁垒增多，增加了中国企业对外投资的风险和不确定性。

“中国将把完善对外投资中长期制度建设和短期相机调控结合起来，在推进投资便利化的同时，防范风险，完善规范市场秩序。并旗帜鲜明反对保护主义，在开放中进一步推动投资便利化。”孙继文称。

他提到，下一步会继续改善投资环境，维护外国投资者和外商投资企业合法权益，稳定和扩大利用外资规模，优化结构，使中国始终成为富有吸引力的外商投资热土。

中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模，2016年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币。(完)