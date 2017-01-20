中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切

路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。

商务部网站周五援引他的话称，世界贸易规则不只需要共同制定，更需要各方认真履行，针对美方有违世贸组织规则的错误做法，中方将采取必要措施，维护企业公平权利。

美国华盛顿时间周三(18日)，美国商务部就非晶织物、普碳与合金钢板和硫酸铵三起反倾销和反补贴调查作出终裁。其中，非晶织物案反倾销税率为162.47%，反补贴税率为48.94%-165.39%；普碳与合金钢板案反倾销税率为68.27%，反补贴税率为251%；硫酸铵案反倾销税率为493.46%，反补贴税率为206.72%。

王贺军表示，中方对美国商务部就三起案件裁定高税率的方法和决定表示严重质疑。在反倾销调查中，美方无视企业的积极配合和提交的事实材料，拒绝给予分别税率，采用归零和不利事实等错误做法，裁定所有企业适用惩罚性税率。

在反补贴调查中，在申请人未提出确凿证据的情况下，美方一味要求中方自证未使用相关补贴项目，还无视中国政府和企业提交的事实证据，以无法核实为由，人为裁定高额税率。

此外，美方还要求中国涉案企业提供大量企业不掌握且与案件调查无关的信息，不给予中国涉案企业公平抗辩权，致使企业无法有效应诉。中国业界对美方做法及决定强烈不满。（完）