中国商务部称始终要求企业依法经营 反对美国用国内法制裁中国企业

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月9日 - 针对中兴通讯(000063.SZ)认罚和美国政府达成和解一事，中国商务部发言人孙继文周四表示注意到相关情况，中方一贯坚决反对美方利用国内法对中国企业实施制裁，中国政府始终要求企业在开拓海外市场过程中注意依法合规经营。
“我们希望美方从维护中美经贸关系大局出发，妥善处理此事，为双边经贸关系稳定健康发展营造良好氛围，”他在商务部例行发布会上称。
中国外交部长王毅昨日在记者会也表示，中国政府一贯反对外国政府对中国企业进行单边制裁。同时，我们也一直要求中国企业在海外合法经营，中国政府的主管部门会继续关注我们的企业是否受到了公正对待。
中国电信设备大厂--中兴通讯及美国政府周二表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。（完）
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(发稿 陈君；审校 沈燕/乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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