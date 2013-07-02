工信部预计中国2015年信息消费超2万亿

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京7月2日 - 中国证券报周二引述工信部有关人士表示，信息消费已成为近年来最活跃的消费热点，预计2015年，中国最终信息消费规模超过2万亿元人民币，年均增长25%以上；未来工信部将推动制定和出台扩大信息消费的政策措施。
该人士指出，未来政府将着力改善企业融资环境，对互联网小微企业予以优先支持。适当放宽创业板对互联网小企业的准入标准，稳步扩大中期票据和中小企业私募债券发行。鼓励融资性担保公司帮助互联网小微企业增信融资，降低企业融资担保成本。
他表示，信息消费预计将拉动国内生产总值0.7百分点，带动行业新增产出超过1万亿元。虽然中国已形成全球规模最大、多层次的信息消费群体，但当前促进信息消费面临的问题很多。
“比如信息基础设施水平有待提升，宽带平均网速较低，普及率不高，区域发展不平衡，互联网中小企业经营成本偏高，税负重，融资难。所以，未来政策改进和提升消费潜力的空间巨大。”该人士称。
工信部部长苗圩此前在浙江省进行信息消费专题调研时曾指出，信息消费发展潜力大、带动性强，要高度重视信息消费的作用，用信息消费拉动内需、扩大经济增长。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。