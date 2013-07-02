工信部预计中国2015年信息消费超2万亿

路透北京7月2日 - 中国证券报周二引述工信部有关人士表示，信息消费已成为近年来最活跃的消费热点，预计2015年，中国最终信息消费规模超过2万亿元人民币，年均增长25%以上；未来工信部将推动制定和出台扩大信息消费的政策措施。

该人士指出，未来政府将着力改善企业融资环境，对互联网小微企业予以优先支持。适当放宽创业板对互联网小企业的准入标准，稳步扩大中期票据和中小企业私募债券发行。鼓励融资性担保公司帮助互联网小微企业增信融资，降低企业融资担保成本。

他表示，信息消费预计将拉动国内生产总值0.7百分点，带动行业新增产出超过1万亿元。虽然中国已形成全球规模最大、多层次的信息消费群体，但当前促进信息消费面临的问题很多。

“比如信息基础设施水平有待提升，宽带平均网速较低，普及率不高，区域发展不平衡，互联网中小企业经营成本偏高，税负重，融资难。所以，未来政策改进和提升消费潜力的空间巨大。”该人士称。

工信部部长苗圩此前在浙江省进行信息消费专题调研时曾指出，信息消费发展潜力大、带动性强，要高度重视信息消费的作用，用信息消费拉动内需、扩大经济增长。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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